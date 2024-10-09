ФБР арестовало планировавшего теракт в день президентских выборов США

ФБР изучило сообщения на электронных устройствах Таухеди. Из них следует, что обвиняемый общался с человеком, который содействовал «вербовке, обучению и идеологической обработке лиц, проявлявших интерес к террористической деятельности». Таухеди также просматривал и сохранял материалы ИГ в своих учетных записях iCloud и Google и состоял в группах Telegram в поддержку террористической организации.