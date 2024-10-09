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ФБР арестовало планировавшего теракт в день президентских выборов США

Ведомости

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало гражданина Афганистана, который планировал теракт в день президентских выборов в США. Об этом сообщается на официальном сайте минюста.

По данным ведомства, 27-летний Насир Таухеди планировал теракт от имени «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Он проживал в Оклахоме.

«В рамках заговора обвиняемый якобы предпринял шаги по ликвидации активов своей семьи, переселению членов своей семьи за границу, приобретению штурмовых винтовок АК-47 и боеприпасов и совершению террористического акта в Соединенных Штатах», – говорится в сообщении минюста.

ФБР изучило сообщения на электронных устройствах Таухеди. Из них следует, что обвиняемый общался с человеком, который содействовал «вербовке, обучению и идеологической обработке лиц, проявлявших интерес к террористической деятельности». Таухеди также просматривал и сохранял материалы ИГ в своих учетных записях iCloud и Google и состоял в группах Telegram в поддержку террористической организации.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. После того как действующий президент Джо Байден вышел из гонки, кандидатом от демократической партии стала вице-президент Камара Харрис. Ее главным соперником является кандидат от республиканцев, бывший глава США Дональд Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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