ФБР арестовало планировавшего теракт в день президентских выборов США
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало гражданина Афганистана, который планировал теракт в день президентских выборов в США. Об этом сообщается на официальном сайте минюста.
По данным ведомства, 27-летний Насир Таухеди планировал теракт от имени «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Он проживал в Оклахоме.
«В рамках заговора обвиняемый якобы предпринял шаги по ликвидации активов своей семьи, переселению членов своей семьи за границу, приобретению штурмовых винтовок АК-47 и боеприпасов и совершению террористического акта в Соединенных Штатах», – говорится в сообщении минюста.
ФБР изучило сообщения на электронных устройствах Таухеди. Из них следует, что обвиняемый общался с человеком, который содействовал «вербовке, обучению и идеологической обработке лиц, проявлявших интерес к террористической деятельности». Таухеди также просматривал и сохранял материалы ИГ в своих учетных записях iCloud и Google и состоял в группах Telegram в поддержку террористической организации.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. После того как действующий президент Джо Байден вышел из гонки, кандидатом от демократической партии стала вице-президент Камара Харрис. Ее главным соперником является кандидат от республиканцев, бывший глава США Дональд Трамп.