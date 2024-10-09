Боливия намерена присоединиться к делу по иску ЮАР против Израиля
Боливия направила в Международный суд ООН заявление о вступлении в дело по иску ЮАР против Израиля из-за войны в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте суда.
«Вчера Боливия, ссылаясь на ст. 63 статута суда, подала в секретариат суда заявление о вступлении в дело, касающееся конвенции о предупреждении геноцида в секторе Газа и наказании за него (ЮАР против Израиля)», – сказано в сообщении.
Южной Африке и Израилю было предложено представить письменные замечания по заявлению Боливии, сообщается на сайте суда.
29 декабря 2023 г. ЮАР подала первый иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. 26 января 2024 г. суд обязал Израиль наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев и обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям анклава. Второй иск ЮАР подала 10 мая, потребовав пересмотреть прошлое решение суда в связи с изменениями в регионе. 24 мая Международный суд обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в сектор Газа миссиям по расследованию обвинений в геноциде.
В начале августа Турция присоединилась к иску ЮАР против еврейского государства. Кроме того, согласно данным суда, заявления о вступлении в дело также подали Никарагуа, Колумбия, Ливия, Мексика, Палестина, Испания, Чили и Мальдивы.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Палестины на 9 октября 2024 г., число погибших «в результате израильской агрессии» достигло 42 010 человек.