Боливия намерена присоединиться к делу по иску ЮАР против Израиля

29 декабря 2023 г. ЮАР подала первый иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. 26 января 2024 г. суд обязал Израиль наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев и обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям анклава. Второй иск ЮАР подала 10 мая, потребовав пересмотреть прошлое решение суда в связи с изменениями в регионе. 24 мая Международный суд обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в сектор Газа миссиям по расследованию обвинений в геноциде.