Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Боливия намерена присоединиться к делу по иску ЮАР против Израиля

Ведомости

Боливия направила в Международный суд ООН заявление о вступлении в дело по иску ЮАР против Израиля из-за войны в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте суда.

«Вчера Боливия, ссылаясь на ст. 63 статута суда, подала в секретариат суда заявление о вступлении в дело, касающееся конвенции о предупреждении геноцида в секторе Газа и наказании за него (ЮАР против Израиля)», – сказано в сообщении.

Южной Африке и Израилю было предложено представить письменные замечания по заявлению Боливии, сообщается на сайте суда.

29 декабря 2023 г. ЮАР подала первый иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. 26 января 2024 г. суд обязал Израиль наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев и обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям анклава. Второй иск ЮАР подала 10 мая, потребовав пересмотреть прошлое решение суда в связи с изменениями в регионе. 24 мая Международный суд обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в сектор Газа миссиям по расследованию обвинений в геноциде.

В начале августа Турция присоединилась к иску ЮАР против еврейского государства. Кроме того, согласно данным суда, заявления о вступлении в дело также подали Никарагуа, Колумбия, Ливия, Мексика, Палестина, Испания, Чили и Мальдивы.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Палестины на 9 октября 2024 г., число погибших «в результате израильской агрессии» достигло 42 010 человек.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных