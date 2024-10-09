Расчет «Искандера-М» уничтожил ЗРК Patriot в Днепропетровской области
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.
В результате удара также были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104 и личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ. Еще одна пусковая установка ЗРК Patriot получила повреждения.
В сентябре ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ с помощью «Искандера» в Сумской области. В результате удара также уничтожены два автомобиля охранения.