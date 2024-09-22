ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS ВСУ в Сумской области

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает. 6 августа ВСУ зашли на территорию российской Курской области. С тех пор в регионе продолжаются бои. В области введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.