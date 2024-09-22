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ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS ВСУ в Сумской области

Ведомости

Российские силы уничтожили РСЗО HIMARS вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Расчетом ОТРК «Искандер» нанесен ракетный удар по позиции РСЗО HIMARS ВСУ в населенном пункте Шапошниково», – говорится в сообщении.

В результате удара уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS и ее расчеты, а также два автомобиля охранения.

21 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны 177 украинских дронов за сутки. В ночь на 21 сентября Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины. По данным оборонного ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает. 6 августа ВСУ зашли на территорию российской Курской области. С тех пор в регионе продолжаются бои. В области введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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