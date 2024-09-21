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ВС России поразили на Украине сухогруз с западными ракетами и боеприпасами

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России поразили в ходе спецоперации на Украине сухогруз с ракетами и боеприпасами, поставленными западными странами, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Российские силы также уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения противника. По данным оборонного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. ВС РФ также поразили скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах.

Кроме того, ночью 21 сентября российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Подвергшиеся атаке объекты энергетики обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, говорится в сообщении. По данным Минобороны, цели удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Минобороны ранее в тот же день сообщило, что российские силы ПВО за ночь сбили над территорией РФ 101 беспилотник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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