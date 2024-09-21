ВС России поразили на Украине сухогруз с западными ракетами и боеприпасами
Вооруженные силы (ВС) России поразили в ходе спецоперации на Украине сухогруз с ракетами и боеприпасами, поставленными западными странами, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Российские силы также уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения противника. По данным оборонного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. ВС РФ также поразили скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах.
Кроме того, ночью 21 сентября российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Подвергшиеся атаке объекты энергетики обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, говорится в сообщении. По данным Минобороны, цели удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.
Минобороны ранее в тот же день сообщило, что российские силы ПВО за ночь сбили над территорией РФ 101 беспилотник.