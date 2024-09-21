ВС России поразили на Украине сухогруз с западными ракетами и боеприпасами

Кроме того, ночью 21 сентября российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Подвергшиеся атаке объекты энергетики обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, говорится в сообщении. По данным Минобороны, цели удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.