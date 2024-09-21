Минобороны сообщило о 101 сбитом беспилотнике над регионами России
Российские силы ПВО за ночь 21 сентября сбили над территорией РФ 101 беспилотник, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Над Брянской областью было перехвачено 52 дрона, над Краснодарским краем – 18, а пять – над территорией Калужской области. Над территориями Тверской и Белгородской областей было уничтожено по три дрона, по одному – над территориями Смоленской, Курской областей и Крыма, еще 16 БПЛА – над акваторией Азовского моря.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по российским регионам. В ночь 10 сентября произошла массированная атака на регионы Центрального федерального округа. Над территорией России было уничтожено 144 дрона. В Подмосковье погибла женщина, еще восемь человек получили ранения.