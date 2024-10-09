В Аргентине начался протест из-за вето Милея на проект о финансировании вузов
Студенты аргентинских университетов проводят акции протеста против вето президента Хавьера Милея, которое наложено на законопроект о финансировании вузов. Учащиеся заблокировали вход в здания как минимум 12 факультетов различных вузов.
Протесты также проходят на улицах столицы Аргентины, перед зданием конгресса, где депутаты рассматривают отклоненный законопроект. Для того, чтобы преодолеть вето Милея, предложение должны поддержать два трети депутатов в обеих палатах парламента.
Закон о финансировании университетов предполагал ретроактивную индексацию финансирования с 1 декабря прошлого года. В дальнейшем выделяемый бюджет должен был бы автоматически актуализироваться в зависимости от показателя инфляции каждый месяц.
2 октября в Аргентине также прошли акции протеста против недофинансирования образования.