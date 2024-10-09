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В Аргентине начался протест из-за вето Милея на проект о финансировании вузов

Ведомости

Студенты аргентинских университетов проводят акции протеста против вето президента Хавьера Милея, которое наложено на законопроект о финансировании вузов. Учащиеся заблокировали вход в здания как минимум 12 факультетов различных вузов.

Протесты также проходят на улицах столицы Аргентины, перед зданием конгресса, где депутаты рассматривают отклоненный законопроект. Для того, чтобы преодолеть вето Милея, предложение должны поддержать два трети депутатов в обеих палатах парламента.

Закон о финансировании университетов предполагал ретроактивную индексацию финансирования с 1 декабря прошлого года. В дальнейшем выделяемый бюджет должен был бы автоматически актуализироваться в зависимости от показателя инфляции каждый месяц.

2 октября в Аргентине также прошли акции протеста против недофинансирования образования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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