Кампания Харрис собрала более $1 млрд пожертвований за три месяца
Вице-президент США Камала Харрис собрала более $1 млрд менее чем за три месяца в качестве кандидата в президенты, пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые со сбором средств на президентскую кампанию.
Эксперты отмечают, что эта сумма превышает сборы экс-президента Дональда Трампа – республиканского оппонента Харрис на выборах.
Федеральные отчеты с подробным описанием итогов сбора средств за сентябрь будут обнародованы позднее в октябре, уточняет NYT.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты после того, как действующий президент Джо Байден вышел из гонки 21 июля.