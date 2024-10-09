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В Белом доме обеспокоены темой звонков между Трампом и Путиным

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена будет серьезно обеспокоена, если сообщения о том, что бывший президент Дональд Трамп разговаривал с президентом России Владимиром Путиным не менее семи раз с момента ухода с поста в 2020 г. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В своей книге «Война», официальный выход которой должен состояться на следующей неделе, американский журналист Боб Вудворд процитировал неназванного помощника Трампа, который утверждал, что экс-президент США и Путин созванивались не менее семи раз после 2020 г.

Жан-Пьер добавила, что не может подтвердить факт звонков, и что информация, изложенная в книге, является предположением.

Согласно резюме The Washington Post (WP), в своей книге Вудворд также написал, что Трамп якобы отправлял Путину тесты на коронавирус американского производства. Также Вудворд рассказал о «лицемерии» кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в отношении войны на Ближнем Востоке, деэскалации конфликта на Украине из-за угрозы ядерной войны и «тайном» влиянии наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Большинство источников и собеседников журналиста в книге не раскрыты, подчеркнули в WP.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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