В Белом доме обеспокоены темой звонков между Трампом и Путиным
Администрация президента США Джо Байдена будет серьезно обеспокоена, если сообщения о том, что бывший президент Дональд Трамп разговаривал с президентом России Владимиром Путиным не менее семи раз с момента ухода с поста в 2020 г. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В своей книге «Война», официальный выход которой должен состояться на следующей неделе, американский журналист Боб Вудворд процитировал неназванного помощника Трампа, который утверждал, что экс-президент США и Путин созванивались не менее семи раз после 2020 г.
Жан-Пьер добавила, что не может подтвердить факт звонков, и что информация, изложенная в книге, является предположением.
Согласно резюме The Washington Post (WP), в своей книге Вудворд также написал, что Трамп якобы отправлял Путину тесты на коронавирус американского производства. Также Вудворд рассказал о «лицемерии» кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в отношении войны на Ближнем Востоке, деэскалации конфликта на Украине из-за угрозы ядерной войны и «тайном» влиянии наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Большинство источников и собеседников журналиста в книге не раскрыты, подчеркнули в WP.