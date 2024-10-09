В Белом доме обеспокоены темой звонков между Трампом и Путиным

Согласно резюме The Washington Post (WP), в своей книге Вудворд также написал, что Трамп якобы отправлял Путину тесты на коронавирус американского производства. Также Вудворд рассказал о «лицемерии» кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в отношении войны на Ближнем Востоке, деэскалации конфликта на Украине из-за угрозы ядерной войны и «тайном» влиянии наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Большинство источников и собеседников журналиста в книге не раскрыты, подчеркнули в WP.