Иран поддержит силы сопротивления Израилю
Иран окажет силам сопротивления Израилю всю необходимую поддержку, включающую не только политические и дипломатические шаги. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Наша поддержка не будет ограничиваться политическими и дипломатическими [мерами], мы предоставим им все необходимое, что бы это ни было», – сказал Арагчи (цитата по ТАСС).
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Атака Ирана произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в тот же вечер заявила, что за атакой Ирана последует ответ Израиля.
9 октября министр обороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с одним из подразделений разведки ЦАХАЛ заявил, что Израиль не отказывается от планов нанести удар по Ирану в ответ на ракетную атаку, он будет «смертоносным и неожиданным».