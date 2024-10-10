Иран поддержит силы сопротивления Израилю

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Атака Ирана произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в тот же вечер заявила, что за атакой Ирана последует ответ Израиля.