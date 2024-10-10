Кремль отверг обвинения в адрес РФ в попытках дестабилизации Европы

В обширной речи Маккаллума, которую 8 октября привел телеканал Sky News, заявляется, что Великобритания якобы сталкивается с возросшей угрозой со стороны «приспешников» Москвы и «заговором за заговором» со стороны Ирана. Маккаллум рассказал, что у его команды «адская работа», и нарисовал картину многогранной угрозы, стоящей перед Великобританией, с возрождающимися террористическими организациями Ближнего Востока в дополнение к угрозам со стороны Ирана и России. По его словам, Иран наряду с Россией якобы «привлекает доверенных лиц» для «выполнения своей грязной работы». Москва же якобы активизировалась после того, как из Европы были высланы 750 российских дипломатов после начала спецоперации на Украине.