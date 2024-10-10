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Кремль отверг обвинения в адрес РФ в попытках дестабилизации Европы

Ведомости

Обвинения главы британской Служба безопасности (MI5) Кена Маккаллума в адрес главного управления Генштаба РФ в попытках дестабилизировать ситуацию в Британии и Европе являются абсолютно бездоказательными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Бездоказательные обвинения мы не готовы воспринимать, не собираемся воспринимать и призываем относиться к ним как к совершенно огульной какой-то критике, которая не заслуживает внимания», – сказал Песков.

В обширной речи Маккаллума, которую 8 октября привел телеканал Sky News, заявляется, что Великобритания якобы сталкивается с возросшей угрозой со стороны «приспешников» Москвы и «заговором за заговором» со стороны Ирана. Маккаллум рассказал, что у его команды «адская работа», и нарисовал картину многогранной угрозы, стоящей перед Великобританией, с возрождающимися террористическими организациями Ближнего Востока в дополнение к угрозам со стороны Ирана и России. По его словам, Иран наряду с Россией якобы «привлекает доверенных лиц» для «выполнения своей грязной работы». Москва же якобы активизировалась после того, как из Европы были высланы 750 российских дипломатов после начала спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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