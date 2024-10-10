Рябков анонсировал скорую встречу «ядерной пятерки» в США
Встреча представителей пяти стран, обладающих ядерным оружием (Россия, Великобритания, КНР, США, Франция), состоится в Нью-Йорке, это вопрос следующих двух недель. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет ТАСС.
«Соответствующие контакты пройдут на полях первого комитета Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Не знаю по дням, но это вопрос ближайших двух недель», – сказал Рябков.
Он пожелал успехов Китаю, который вступил в права координатора «ядерной пятерки», и заявил, что Пекин может рассчитывать на российскую поддержку. Рябков также выразил надежду, что остальные участники – США, Великобритания и Франция – будут вести себя в рамках встречи «хотя бы немного более конструктивно».
23 июля в Женеве прошло последнее из заседаний стран «ядерной пятерки», которые были запланированы Россией на 2023-2024 гг. В конце июля официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая предварительные итоги российского председательства, заявила, что «пятерка» «находится, мягко говоря, не в лучшей форме». По ее словам, у участников формата есть политические ограничения на взаимодействие и зачастую фундаментальные противоречия по обсуждаемым вопросам. Вместе с тем в период российского координаторства удалось сохранить основу для того, чтобы «пятерка» продолжала функционировать, подчеркнула Захарова.