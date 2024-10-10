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Рябков анонсировал скорую встречу «ядерной пятерки» в США

Ведомости

Встреча представителей пяти стран, обладающих ядерным оружием (Россия, Великобритания, КНР, США, Франция), состоится в Нью-Йорке, это вопрос следующих двух недель. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Соответствующие контакты пройдут на полях первого комитета Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Не знаю по дням, но это вопрос ближайших двух недель», – сказал Рябков.

Он пожелал успехов Китаю, который вступил в права координатора «ядерной пятерки», и заявил, что Пекин может рассчитывать на российскую поддержку. Рябков также выразил надежду, что остальные участники – США, Великобритания и Франция – будут вести себя в рамках встречи «хотя бы немного более конструктивно».

23 июля в Женеве прошло последнее из заседаний стран «ядерной пятерки», которые были запланированы Россией на 2023-2024 гг. В конце июля официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая предварительные итоги российского председательства, заявила, что «пятерка» «находится, мягко говоря, не в лучшей форме». По ее словам, у участников формата есть политические ограничения на взаимодействие и зачастую фундаментальные противоречия по обсуждаемым вопросам. Вместе с тем в период российского координаторства удалось сохранить основу для того, чтобы «пятерка» продолжала функционировать, подчеркнула Захарова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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