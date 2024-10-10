Рябков анонсировал скорую встречу «ядерной пятерки» в США

23 июля в Женеве прошло последнее из заседаний стран «ядерной пятерки», которые были запланированы Россией на 2023-2024 гг. В конце июля официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая предварительные итоги российского председательства, заявила, что «пятерка» «находится, мягко говоря, не в лучшей форме». По ее словам, у участников формата есть политические ограничения на взаимодействие и зачастую фундаментальные противоречия по обсуждаемым вопросам. Вместе с тем в период российского координаторства удалось сохранить основу для того, чтобы «пятерка» продолжала функционировать, подчеркнула Захарова.