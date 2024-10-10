СМИ вновь сообщили о скором лишении мандатов депутатов Пайкина и Напсо
Как рассказал один из собеседников издания, сначала Госдума может лишить их должностей в комитетах, а затем они сложат мандаты. Согласно данным системы анализа результатов голосований на заседаниях Думы, Напсо в последний раз голосовал 24 сентября, после чего его учетная запись на заседаниях была активна, но по всем вопросам в системе депутат отмечен как не голосовавший. Пайкин же не голосовал с апреля 2023 г., тогда же его учетная запись была последний раз в активном статусе.
Скорее всего, это будет добровольное снятие полномочий депутатами, а не решение фракции, сказал «Ведомостям» источник, близкий к ЛДПР. «У нас хорошая скамейка запасных. Если депутаты добровольно снимут с себя полномочия, то на их места будут приняты лучшие региональные координаторы, наболее ярко проявившие себя в ходе единого дня голосования в сентябре», – пояснил он.
В ноябре 2023 г. «Ведомости» уже сообщали о возможном лишении депутатов мандатов из-за пропусков заседаний, тогда эту информацию опровергли в пресс-службе ЛДПР, добавив, что Напсо и Пайкин «по состоянию здоровья находятся на больничном, в неоплачиваемых отпусках».
Юрий Напсо занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Борис Пайкин входит в думский комитет по физкультуре и спорту.
26 июня в Думу был внесен законопроект о лишении мандатов за несогласованные поездки за границу. 13 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон. Авторами инициативы стали сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский (все от «Единой России»). Такой шаг объясняли возникновением угроз безопасности России в условиях проведения спецоперации, санкционного давления и работы иностранных спецслужб.