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СМИ вновь сообщили о скором лишении мандатов депутатов Пайкина и Напсо

Ведомости

В Госдуме намерены лишить мандатов депутатов от ЛДПР Юрия Напсо и миллиардера Бориса Пайкина, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как рассказал один из собеседников издания, сначала Госдума может лишить их должностей в комитетах, а затем они сложат мандаты. Согласно данным системы анализа результатов голосований на заседаниях Думы, Напсо в последний раз голосовал 24 сентября, после чего его учетная запись на заседаниях была активна, но по всем вопросам в системе депутат отмечен как не голосовавший. Пайкин же не голосовал с апреля 2023 г., тогда же его учетная запись была последний раз в активном статусе.

Скорее всего, это будет добровольное снятие полномочий депутатами, а не решение фракции, сказал «Ведомостям» источник, близкий к ЛДПР. «У нас хорошая скамейка запасных. Если депутаты добровольно снимут с себя полномочия, то на их места будут приняты лучшие региональные координаторы, наболее ярко проявившие себя в ходе единого дня голосования в сентябре», – пояснил он.

В ноябре 2023 г. «Ведомости» уже сообщали о возможном лишении депутатов мандатов из-за пропусков заседаний, тогда эту информацию опровергли в пресс-службе ЛДПР, добавив, что Напсо и Пайкин «по состоянию здоровья находятся на больничном, в неоплачиваемых отпусках».

Юрий Напсо занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Борис Пайкин входит в думский комитет по физкультуре и спорту. 

26 июня в Думу был внесен законопроект о лишении мандатов за несогласованные поездки за границу. 13 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон. Авторами инициативы стали сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский (все от «Единой России»). Такой шаг объясняли возникновением угроз безопасности России в условиях проведения спецоперации, санкционного давления и работы иностранных спецслужб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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