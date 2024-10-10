СМИ вновь сообщили о скором лишении мандатов депутатов Пайкина и Напсо

Как рассказал один из собеседников издания, сначала Госдума может лишить их должностей в комитетах, а затем они сложат мандаты. Согласно данным системы анализа результатов голосований на заседаниях Думы, Напсо в последний раз голосовал 24 сентября, после чего его учетная запись на заседаниях была активна, но по всем вопросам в системе депутат отмечен как не голосовавший. Пайкин же не голосовал с апреля 2023 г., тогда же его учетная запись была последний раз в активном статусе.