Вучич рассказал о корректировке формулировок в подписанной декларации по Украине
По инициативе Сербии были изменены несколько пунктов декларации с осуждением России из-за ситуации на Украине, подписанной по итогам саммита Украина – Юго-Восточная Европа. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Никаких пиар-трюков, я хотел приехать с самого начала, а затем они предоставили нам текст декларации, и мы попросили изменить некоторые вещи, если они хотят, чтобы я приехал, и все», – сказал Вучич (цитата по NSPM).
В частности, Сербия настаивала, чтобы из декларации убрали прямое упоминание о «военной помощи». В результате из документов было исключено слово «военная». Кроме того, Белград попросил убрать утверждения об «оккупации Крыма», но при этом подчеркнуть приверженность территориальной целостности Украины. Вучич добавил, что при этом Сербия по-прежнему не намерена присоединяться к санкциям против РФ.
10 октября Вучич подписал декларацию с осуждением действий России по итогам саммита стран Юго-Восточной Европы и Украины, который прошел в Хорватии. В документе говорится о признании конфликта на Украине «преступлением против украинского народа, нарушением международного права, включая Устав ООН, и большой угрозой миру». Участники мероприятия также согласились оказывать помощь Киеву и заявили о готовности способствовать реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.
Документ, кроме Вучича, подписали еще 15 человек, включая президентов Косова, Словении и Черногории.