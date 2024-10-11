Вучич рассказал о корректировке формулировок в подписанной декларации по Украине

В частности, Сербия настаивала, чтобы из декларации убрали прямое упоминание о «военной помощи». В результате из документов было исключено слово «военная». Кроме того, Белград попросил убрать утверждения об «оккупации Крыма», но при этом подчеркнуть приверженность территориальной целостности Украины. Вучич добавил, что при этом Сербия по-прежнему не намерена присоединяться к санкциям против РФ.