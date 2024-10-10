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Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич посетил в Хорватии саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины, в ходе которого подписал декларацию с осуждением действий России. Текст документа опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

В декларации говорится о признании конфликта на Украине «преступлением против украинского народа, нарушением международного права, включая Устав ООН, и большой угрозой миру». Документ, кроме Вучича, подписали еще 15 человек, включая президентов Косово, Словении и Черногории.

Участники мероприятия также согласились оказывать помощь Украине и заявили о готовности способствовать реализации «формулы мира» Зеленского.

В конце августа Вучич говорил, что не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным с начала спецоперации на Украине. При этом Вучич отметил «хорошие традиционные связи» с Россией и напомнил, что республика является единственной страной в Европе, которая не вводила антироссийские санкции.

В конце сентября Вучич в интервью телеканалу TV Informer сказал, что конфликт на Украине может продлиться еще 10 лет и закончиться по корейскому сценарию, подразумевая разделение Кореи на Северную и Южную. После корейской войны 1950−1953 гг. КНДР и Республика Корея были разделены демилитаризованной зоной, однако остались враждующими государствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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