Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине
Президент Сербии Александр Вучич посетил в Хорватии саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины, в ходе которого подписал декларацию с осуждением действий России. Текст документа опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
В декларации говорится о признании конфликта на Украине «преступлением против украинского народа, нарушением международного права, включая Устав ООН, и большой угрозой миру». Документ, кроме Вучича, подписали еще 15 человек, включая президентов Косово, Словении и Черногории.
Участники мероприятия также согласились оказывать помощь Украине и заявили о готовности способствовать реализации «формулы мира» Зеленского.
В конце августа Вучич говорил, что не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным с начала спецоперации на Украине. При этом Вучич отметил «хорошие традиционные связи» с Россией и напомнил, что республика является единственной страной в Европе, которая не вводила антироссийские санкции.
В конце сентября Вучич в интервью телеканалу TV Informer сказал, что конфликт на Украине может продлиться еще 10 лет и закончиться по корейскому сценарию, подразумевая разделение Кореи на Северную и Южную. После корейской войны 1950−1953 гг. КНДР и Республика Корея были разделены демилитаризованной зоной, однако остались враждующими государствами.