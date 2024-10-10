Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине

В конце августа Вучич говорил, что не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным с начала спецоперации на Украине. При этом Вучич отметил «хорошие традиционные связи» с Россией и напомнил, что республика является единственной страной в Европе, которая не вводила антироссийские санкции.