Президент Туркмении встретил Путина перед международным форумом в Ашхабаде
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов встретил президента России Владимира Путина перед пленарным заседанием форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Форум посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги. На пленарном заседании форума планируется выступление глав приглашенных в Туркмению государств. Кроме Путина, это президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и др. Всего в форуме ожидается участие более 10 глав государств, а также представителей международных организаций – ШОС, СНГ, ЮНЕСКО и других.
Кроме участия в форуме у президента России пройдут две двусторонние встречи. В частности, он встретится с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Это будет их первая встреча, после того как в июне Пезешкиан победил на выборах.