Bloomberg: цена страховки идущих на Украину судов за неделю увеличилась на треть

Собеседники агентства уточнили, что стоимость страховки, которая на прошлой неделе составляла около 0,75% цены судна, сейчас превышает 1% от этого показателя. К примеру, для судна стоимостью в $50 млн страховка стала на $125 000 дороже за один рейс.