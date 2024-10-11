Bloomberg: цена страховки идущих на Украину судов за неделю увеличилась на треть
Стоимость страховки для судов, следующих на Украину, увеличилась на треть с прошлой недели на фоне ударов по украинским портам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства уточнили, что стоимость страховки, которая на прошлой неделе составляла около 0,75% цены судна, сейчас превышает 1% от этого показателя. К примеру, для судна стоимостью в $50 млн страховка стала на $125 000 дороже за один рейс.
6 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» судна-контейнеровоза с боеприпасами в Одесской области. Ракетный удар был нанесен в районе порта «Южный» в момент разгрузки. По данным оборонного ведомства, судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт под Одессой из Европы.
Россия неоднократно критиковала поставку Украине оружия со стороны стран Запада. В июле тогда еще посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что США продолжают тратить огромные средства на конфликт на Украине, при этом поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.