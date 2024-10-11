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Bloomberg: цена страховки идущих на Украину судов за неделю увеличилась на треть

Ведомости

Стоимость страховки для судов, следующих на Украину, увеличилась на треть с прошлой недели на фоне ударов по украинским портам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что стоимость страховки, которая на прошлой неделе составляла около 0,75% цены судна, сейчас превышает 1% от этого показателя. К примеру, для судна стоимостью в $50 млн страховка стала на $125 000 дороже за один рейс.

6 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» судна-контейнеровоза с боеприпасами в Одесской области. Ракетный удар был нанесен в районе порта «Южный» в момент разгрузки. По данным оборонного ведомства, судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт под Одессой из Европы.

Россия неоднократно критиковала поставку Украине оружия со стороны стран Запада. В июле тогда еще посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что США продолжают тратить огромные средства на конфликт на Украине, при этом поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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