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Минобороны показало кадры удара по судну с боеприпасами под Одессой

Ведомости

Российские силы в Одесской области уничтожили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» судно-контейнеровоз с боеприпасами. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Ракетный удар «Искандером» был нанесен в районе порта «Южный» в момент разгрузки, говорится в сообщении. На опубликованных оборонным ведомством кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. По данным Минобороны, судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт под Одессой из Европы.

Ведомство в сводке о ходе спецоперации на Украине также сообщило об ударах ВС РФ по базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотниками и скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.

В прошлом месяце ВС России атаковали место хранения и подготовки безэкипажных катеров (БЭК) украинской армии в районе Одессы, 20 БЭКов были уничтожены. «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный военный источник писало, что удар был нанесен 4 сентября ракетным комплексом «Искандер-М».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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