Минобороны показало кадры удара по судну с боеприпасами под Одессой

Ведомство в сводке о ходе спецоперации на Украине также сообщило об ударах ВС РФ по базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотниками и скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.