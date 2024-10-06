Минобороны показало кадры удара по судну с боеприпасами под Одессой
Российские силы в Одесской области уничтожили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» судно-контейнеровоз с боеприпасами. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Ракетный удар «Искандером» был нанесен в районе порта «Южный» в момент разгрузки, говорится в сообщении. На опубликованных оборонным ведомством кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. По данным Минобороны, судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт под Одессой из Европы.
Ведомство в сводке о ходе спецоперации на Украине также сообщило об ударах ВС РФ по базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотниками и скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.
В прошлом месяце ВС России атаковали место хранения и подготовки безэкипажных катеров (БЭК) украинской армии в районе Одессы, 20 БЭКов были уничтожены. «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный военный источник писало, что удар был нанесен 4 сентября ракетным комплексом «Искандер-М».