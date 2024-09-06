«РИА Новости»: ВС России ударили по месту хранения катеров ВСУ под Одессой

Кроме того, по данным ТАСС, 28 августа ВС РФ ударили по сухогрузу в Бурлачьей Балке в Одесской области, где велась разгрузка вооружения для вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки уничтожены 20 наемников и 12 безэкипажных катеров, а также часть боезапаса. Еще 38 БЭКов получили повреждения.