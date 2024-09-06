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«РИА Новости»: ВС России ударили по месту хранения катеров ВСУ под Одессой

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России атаковали место хранения и подготовки безэкипажных катеров (БЭК) украинской армии в районе Одессы, 20 БЭКов были уничтожены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

Собеседник агентства сообщил, что удар был нанесен 4 сентября ракетным комплексом «Искандер-М».

Кроме того, по данным ТАСС, 28 августа ВС РФ ударили по сухогрузу в Бурлачьей Балке в Одесской области, где велась разгрузка вооружения для вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки уничтожены 20 наемников и 12 безэкипажных катеров, а также часть боезапаса. Еще 38 БЭКов получили повреждения.

4 сентября в Минобороны РФ подтвердили, что ВС России атаковали 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве. По данным оборонного ведомства, в учебном центре иностранные инструкторы занимались подготовкой специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов дронов. Минобороны также сообщило о групповом ударе по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным во Львове.

Спецоперация на Украине ведется с 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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