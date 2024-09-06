«РИА Новости»: ВС России ударили по месту хранения катеров ВСУ под Одессой
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России атаковали место хранения и подготовки безэкипажных катеров (БЭК) украинской армии в районе Одессы, 20 БЭКов были уничтожены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный военный источник.
Собеседник агентства сообщил, что удар был нанесен 4 сентября ракетным комплексом «Искандер-М».
Кроме того, по данным ТАСС, 28 августа ВС РФ ударили по сухогрузу в Бурлачьей Балке в Одесской области, где велась разгрузка вооружения для вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки уничтожены 20 наемников и 12 безэкипажных катеров, а также часть боезапаса. Еще 38 БЭКов получили повреждения.
4 сентября в Минобороны РФ подтвердили, что ВС России атаковали 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве. По данным оборонного ведомства, в учебном центре иностранные инструкторы занимались подготовкой специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов дронов. Минобороны также сообщило о групповом ударе по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным во Львове.
Спецоперация на Украине ведется с 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.