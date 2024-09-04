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Минобороны России подтвердило удар по учебному центру ВСУ в Полтаве

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, подтвердили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению военного ведомства, в учебном центре проводилась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов дронов. Обучение проводили иностранные инструкторы.

Помимо этого, Минобороны сообщило о групповом ударе по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным во Львове. Они производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ. Для атаки по объектам ОПК Вооруженные силы использовали высокоточное оружие большой дальности: гиперзвуковой аэробаллистический комплекс «Кинжал» и ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подытожили в военном ведомстве.

3 сентября стало известно об ударе по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи имени маршала Советского Союза К.С. Москаленко. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя атаку, заявил, что в военном училище располагался учебный центр ВСУ, в котором преподавали инструкторы НАТО.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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