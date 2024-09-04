Минобороны России подтвердило удар по учебному центру ВСУ в Полтаве
Вооруженные силы России нанесли удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, подтвердили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению военного ведомства, в учебном центре проводилась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов дронов. Обучение проводили иностранные инструкторы.
Помимо этого, Минобороны сообщило о групповом ударе по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным во Львове. Они производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ. Для атаки по объектам ОПК Вооруженные силы использовали высокоточное оружие большой дальности: гиперзвуковой аэробаллистический комплекс «Кинжал» и ударные беспилотники.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подытожили в военном ведомстве.
3 сентября стало известно об ударе по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи имени маршала Советского Союза К.С. Москаленко. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя атаку, заявил, что в военном училище располагался учебный центр ВСУ, в котором преподавали инструкторы НАТО.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.