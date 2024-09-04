Сальдо: в пораженном учебном центре ВСУ в Полтаве работали инструкторы НАТО
«Теперь (ВСУ. – “Ведомости”) под руководством натовских стран, а они поощряют отправку туда наемников. Ну и для того, чтобы освоить территорию, нужны центры обучения. Там есть инструкторы натовские, которые пока еще обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в центры обучения», – рассказал он, подчеркнув, что в Полтаве был уничтожен именно такой центр.
3 сентября был нанесен удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи имени маршала Советского Союза К.С. Москаленко, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, ВСУ потеряли не менее 150 военнослужащих. Еще 300 украинских солдат получили ранения.
Источник ТАСС утверждал, что удар был нанесен двумя крылатыми ракетами комплексов «Искандер–М». По его информации, были ликвидированы более 300 украинских боевиков, включая иностранных инструкторов. Минобороны РФ официально сообщения об атаке не комментировало.