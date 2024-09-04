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Сальдо: в пораженном учебном центре ВСУ в Полтаве работали инструкторы НАТО

Ведомости

В попавшем под удар военном училище в Полтаве располагался учебный центр ВСУ, в котором преподавали инструкторы НАТО. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Теперь (ВСУ. – “Ведомости”) под руководством натовских стран, а они поощряют отправку туда наемников. Ну и для того, чтобы освоить территорию, нужны центры обучения. Там есть инструкторы натовские, которые пока еще обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в центры обучения», – рассказал он, подчеркнув, что в Полтаве был уничтожен именно такой центр.

3 сентября был нанесен удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи имени маршала Советского Союза К.С. Москаленко, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, ВСУ потеряли не менее 150 военнослужащих. Еще 300 украинских солдат получили ранения.

Источник ТАСС утверждал, что удар был нанесен двумя крылатыми ракетами комплексов «Искандер–М». По его информации, были ликвидированы более 300 украинских боевиков, включая иностранных инструкторов. Минобороны РФ официально сообщения об атаке не комментировало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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