Сальдо: в пораженном учебном центре ВСУ в Полтаве работали инструкторы НАТО

«Теперь (ВСУ. – “Ведомости”) под руководством натовских стран, а они поощряют отправку туда наемников. Ну и для того, чтобы освоить территорию, нужны центры обучения. Там есть инструкторы натовские, которые пока еще обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в центры обучения», – рассказал он, подчеркнув, что в Полтаве был уничтожен именно такой центр.