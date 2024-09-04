NYT: удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве деморализовал Украину

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.