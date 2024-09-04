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NYT: удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве деморализовал Украину

Ведомости

Удар по тренировочному центру в Полтаве стал деморализующим для Украины на фоне отступления ВСУ в Донбассе. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Атака 3 сентября по территории Украины стала одной из крупнейших с начала спецоперации России на Украине, пишет издание.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что обстрелу подверглось бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи имени маршала Советского Союза К.С. Москаленко, которое готовит для украинской армии операторов радиолокационных станций и специалистов для войск радиоэлектронной борьбы. По его словам, ВСУ потеряли не менее 150 военнослужащих. Еще 300 украинских солдат получили ранения.

ТАСС со ссылкой на источник в военной сфере писал, что удар был нанесен двумя крылатыми ракетами комплексов «Искандер–М». По его информации, были ликвидированы более 300 украинских боевиков, включая иностранных инструкторов. Минобороны РФ официально сообщения об атаке не комментировало.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже почти четыре недели идут боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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