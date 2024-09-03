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Рогов заявил о ракетном ударе по украинскому военному училищу в Полтаве

Ведомости

Бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи имени маршала Советского Союза К. С. Москаленко, которое готовит для украинской армии операторов радиолокационных станций и специалистов для войск радиоэлектронной борьбы, подверглось ракетному обстрелу. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом. <…> Потери противника исчисляются сотнями», – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил, что по учебному заведению в Полтаве был нанесен ракетный удар. По его словам, частично разрушено одно из зданий института связи, а также пострадала находившаяся рядом больница. На данный момент известно о 41 погибшем, сказал Зеленский. Сейчас ведется разбор завалов. Президент Украины обвинил российские войска в нанесении удара двумя баллистическими ракетами. В Минобороны РФ случившееся не комментировали.

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент России Владимир Путин. По его словам, она проводится для защиты населения от киевского режима, демилитаризации и денацификации соседней страны. В ходе боевых действий Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. Новый виток эскалации конфликта случился 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где по настоящий день продолжают боевые действия с ВС РФ. По данным на 22 августа, из региона эвакуировались свыше 133 000 жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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