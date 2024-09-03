Рогов заявил о ракетном ударе по украинскому военному училищу в Полтаве
Бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи имени маршала Советского Союза К. С. Москаленко, которое готовит для украинской армии операторов радиолокационных станций и специалистов для войск радиоэлектронной борьбы, подверглось ракетному обстрелу. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом. <…> Потери противника исчисляются сотнями», – говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил, что по учебному заведению в Полтаве был нанесен ракетный удар. По его словам, частично разрушено одно из зданий института связи, а также пострадала находившаяся рядом больница. На данный момент известно о 41 погибшем, сказал Зеленский. Сейчас ведется разбор завалов. Президент Украины обвинил российские войска в нанесении удара двумя баллистическими ракетами. В Минобороны РФ случившееся не комментировали.
О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент России Владимир Путин. По его словам, она проводится для защиты населения от киевского режима, демилитаризации и денацификации соседней страны. В ходе боевых действий Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. Новый виток эскалации конфликта случился 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где по настоящий день продолжают боевые действия с ВС РФ. По данным на 22 августа, из региона эвакуировались свыше 133 000 жителей.