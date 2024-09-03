Рогов заявил о ракетном ударе по украинскому военному училищу в Полтаве

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент России Владимир Путин. По его словам, она проводится для защиты населения от киевского режима, демилитаризации и денацификации соседней страны. В ходе боевых действий Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. Новый виток эскалации конфликта случился 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где по настоящий день продолжают боевые действия с ВС РФ. По данным на 22 августа, из региона эвакуировались свыше 133 000 жителей.