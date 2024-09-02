Что известно о боях в Курской области на 2 сентября

За сутки в Курскую область доставили 44 т гуманитарной помощи, а всего 158 колонн перевезли более 3800 т, сообщает МЧС. Из приграничных территорий в безопасные районы за сутки уехали 248 человек. В 55 пунктах временного размещения (ПВР) региона находятся около 7000 человек. В 199 ПВР в 30 регионах страны находятся более 11 600 человек, среди них – 3500 детей.