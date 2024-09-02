Что известно о боях в Курской области на 2 сентября

Что известно о боях в Курской области на 2 сентябряСтолкновения ВС РФ и ВСУ продолжаются уже 28 дней
Бои в Курской области между Вооруженными силами (ВС) России и ВСУ продолжаются почти месяц. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Потери ВСУ, по последним данным, превысили 8900 военнослужащих за все время столкновений на Курском направлении.
«Ведомости» собрали все, что известно о боях в приграничье, на 2 сентября.
Сводка от Минобороны
За последние сутки подразделения группировки войск «Север» отразили шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное. ВС РФ также сорвали три попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Ольговка и Кремяное.
Военнослужащие с помощью авиации и артиллерии нанесли поражение двум механизированным, двум десантно-штурмовым и одной егерской бригадам, а также одной бригаде нацгвардии и одной бригаде охраны. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары в Сумской области по районам, где сосредоточены личный состав и военная техника бригад ВСУ.
За сутки противник потерял более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ превысили 8900 военнослужащих. Операция ВС РФ на территории региона продолжается.
За сутки пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили авиабомбу и два кассетных боеприпаса М-77. Всего уничтожены более 308 взрывоопасных предметов, обследовано свыше 23 га земли.
Обстановка в Белгородской области
В регионе продолжают действовать режимы КТО и ЧС федерального характера. За последние сутки ВСУ обстреляли семь районов и округов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Белгороде в результате двух воздушных атак ранены 11 мирных жителей, в том числе двое детей. Населенные пункты в Белгородском районе подверглись двум воздушным атакам. ВСУ также выпустили четыре беспилотника, два человека пострадали. В Шебекинском городском округе по населенным пунктам выпустили 45 боеприпасов и три дрона. Пострадали пять мирных жителей.
Помощь жителям Курской области и начало учебного года
За сутки в Курскую область доставили 44 т гуманитарной помощи, а всего 158 колонн перевезли более 3800 т, сообщает МЧС. Из приграничных территорий в безопасные районы за сутки уехали 248 человек. В 55 пунктах временного размещения (ПВР) региона находятся около 7000 человек. В 199 ПВР в 30 регионах страны находятся более 11 600 человек, среди них – 3500 детей.
В ПВР Курской области от гриппа вакцинировались более 50% граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Ведомство уделяет особое внимание качеству воды, условиям проживания и организации питания. В сумме оно отобрало более 1000 проб воды, продуктов и дезсредств, а также провело свыше 800 замеров параметров микроклимата.
Издательство «Просвещение» отправило в Курскую область 1000 ноутбуков для дистанционного обучения. По словам замминистра образования и науки региона Александра Кабана, более 130 000 человек переселены из-за сложной обстановки в Курской области. Среди них – 14 000 школьников. К отправке в регион также готовят более 190 000 экземпляров учебников.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что власти региона решили выплатить родителям школьников, которые выехали из районов, по 3000 руб. Выплаты распространяются на каждого ребенка от шести до 18 лет, их могут использовать для покупки канцелярии и школьных принадлежностей. Эта мера коснется почти 19 000 детей.
По последним данным от врио министра образования и науки региона Наталии Бастриковой, из 116 000 школьников в Курской области более 23 000 будут посещать образовательные учреждения очно. Общее число школьников на очном обучении в Курской области составит около 20%.
Владимир Путин пообещал, что в приграничных регионах России восстановится «нормальная жизнь»
По словам президента, государство и Вооруженные силы России сделают все необходимое, чтобы в Курской, Белгородской и Брянской областях восстановилась «нормальная жизнь». Он добавил, что власти думают о школьниках регионов, которые вынуждены заниматься онлайн либо учиться в других коллективах.
Путин также заявил, что ВСУ не удалось остановить Вооруженные силы России в Донбассе с помощью атаки на Курскую область. Таких темпов наступления в Донбассе у российских военных не было давно, отметил глава государства. Он выразил уверенность, что провокация ВСУ в Курской области провалится, и тогда у Киева появится желание «не на словах, а на деле» начать мирные переговоры.