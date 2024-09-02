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Гладков: более 40 000 детей были вывезены на отдых из Белгородской области

Ведомости

Более 40 000 детей вывезены из обстреливаемых районов Белгородской области на отдых в другие российские регионы с начала 2024 г. Об этом рассказал журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

«Мы с начала года вывезли более 40 000 детей», – уточнил Гладков.

По его словам, местные власти предлагают вывозить детей в различные регионы России и сейчас.

Утром 2 сентября Гладков сообщил о воздушной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район. В городе зафиксированы прямые попадания в социальный и коммерческий объекты. Также повреждены два частных дома и один автомобиль.

В Белгородской области действует режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Это произошло после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ после начала российской спецоперации в 2022 г. Гладков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным 22 августа назвал ситуацию в Белгородской области сложной. Это связано с обстрелами ствольной артиллерией, РСЗО и атаками беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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