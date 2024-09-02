Гладков: более 40 000 детей были вывезены на отдых из Белгородской области
Более 40 000 детей вывезены из обстреливаемых районов Белгородской области на отдых в другие российские регионы с начала 2024 г. Об этом рассказал журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков, передает ТАСС.
«Мы с начала года вывезли более 40 000 детей», – уточнил Гладков.
По его словам, местные власти предлагают вывозить детей в различные регионы России и сейчас.
Утром 2 сентября Гладков сообщил о воздушной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район. В городе зафиксированы прямые попадания в социальный и коммерческий объекты. Также повреждены два частных дома и один автомобиль.
В Белгородской области действует режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Это произошло после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ после начала российской спецоперации в 2022 г. Гладков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным 22 августа назвал ситуацию в Белгородской области сложной. Это связано с обстрелами ствольной артиллерией, РСЗО и атаками беспилотников.