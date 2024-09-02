Гладков: более 40 000 детей были вывезены на отдых из Белгородской области

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ после начала российской спецоперации в 2022 г. Гладков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным 22 августа назвал ситуацию в Белгородской области сложной. Это связано с обстрелами ствольной артиллерией, РСЗО и атаками беспилотников.