Гладков: детсад в Белгороде фактически разрушен из-за обстрела ВСУ

Гладков: детсад в Белгороде фактически разрушен из-за обстрела ВСУВсе школы и детсады этого района переводятся временно на дистанционный формат
В результате украинского обстрела Белгородской области фактически полностью уничтожен детский сад в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «В контакте».
«Недоброе утро у нас в Белгородской области. Очередной обстрел города Белгорода. Долетели ракеты. Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде. Это уже третье учреждение образования – два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений», – отметил он.
Был разрушен детский сад «Львенок» на Харьковской горе. По словам Гладкова, если бы атака произошла днем и в здании находились дети, то шансов спастись не было бы ни у кого.
В таких условиях начало учебного года в очно-дистанционном формате на Харьковской горе в городе невозможно, добавил губернатор. Власти приняли решение перевести все школы этого района в дистанционный формат на неделю. Решение о дальнейшем режиме работы школ будет принято 9 сентября.
Детсады на Харьковской горе полностью закрываются на неделю. Если у родителей нет возможности попросить посидеть с ребенком родных и знакомых, то они могут обратиться в управление образования Белгорода. Власти будут оперативно принимать решения о размещении детей в других детсадах.
Утром 2 сентября Гладков сообщил воздушной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район. В городе зафиксированы прямые попадания в социальный и коммерческий объекты. Также повреждены два частных дома и один автомобиль.
Пострадала одна жительница поселка Дубовое, ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга. Также в населенном пункте загорелись два дома и четыре автомобиля, в поселке Майский – один дом. Очаги возгорания уже ликвидированы. Кроме того, в Дубовском пострадали пять многоэтажек, четыре машины, в Майском – забор одного дома и два авто.
По данным Минобороны, ночью 2 сентября над Белгородской областью был сбит один беспилотник. Еще один дрон ПВО уничтожила над Черным морем.