Гладков: детсад в Белгороде фактически разрушен из-за обстрела ВСУ

Пострадала одна жительница поселка Дубовое, ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга. Также в населенном пункте загорелись два дома и четыре автомобиля, в поселке Майский – один дом. Очаги возгорания уже ликвидированы. Кроме того, в Дубовском пострадали пять многоэтажек, четыре машины, в Майском – забор одного дома и два авто.