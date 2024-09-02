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Гладков: детсад в Белгороде фактически разрушен из-за обстрела ВСУ

Все школы и детсады этого района переводятся временно на дистанционный формат
Ведомости

В результате украинского обстрела Белгородской области фактически полностью уничтожен детский сад в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «В контакте».

«Недоброе утро у нас в Белгородской области. Очередной обстрел города Белгорода. Долетели ракеты. Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде. Это уже третье учреждение образования – два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений», – отметил он.

Был разрушен детский сад «Львенок» на Харьковской горе. По словам Гладкова, если бы атака произошла днем и в здании находились дети, то шансов спастись не было бы ни у кого.

В таких условиях начало учебного года в очно-дистанционном формате на Харьковской горе в городе невозможно, добавил губернатор. Власти приняли решение перевести все школы этого района в дистанционный формат на неделю. Решение о дальнейшем режиме работы школ будет принято 9 сентября.

Детсады на Харьковской горе полностью закрываются на неделю. Если у родителей нет возможности попросить посидеть с ребенком родных и знакомых, то они могут обратиться в управление образования Белгорода. Власти будут оперативно принимать решения о размещении детей в других детсадах.

Утром 2 сентября Гладков сообщил воздушной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район. В городе зафиксированы прямые попадания в социальный и коммерческий объекты. Также повреждены два частных дома и один автомобиль.

Пострадала одна жительница поселка Дубовое, ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга. Также в населенном пункте загорелись два дома и четыре автомобиля, в поселке Майский – один дом. Очаги возгорания уже ликвидированы. Кроме того, в Дубовском пострадали пять многоэтажек, четыре машины, в Майском – забор одного дома и два авто.

По данным Минобороны, ночью 2 сентября над Белгородской областью был сбит один беспилотник. Еще один дрон ПВО уничтожила над Черным морем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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