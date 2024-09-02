Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Гладков сообщил о прямом попадании в социальный объект в Белгороде

Ведомости

В Белгородской области сработала система ПВО, в Белгороде есть прямые попадания в социальный и коммерческий объекты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля», – написал он. 

Кроме того, в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Пожарные уже приступили к тушению огня. Информация о пострадавших не приводится. Гладков уточнил, что выехал на место.

По данным Минобороны, ночью 2 сентября над Белгородской областью был сбит один беспилотник. Еще один дрон ПВО уничтожила над Черным морем.

Последние несколько дней украинские обстрелы Белгородской области участились. Вечером 30 августа ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО RM-70 Vampire. В Белгороде были повреждены два многоквартирных дома, два социальных и два коммерческих объекта, а также девять автомобилей. В Дубовом возле торгового центра пострадали 13 автомобилей, а также загорелись два дома, машина и гараж.

В результате погибли пять мирных жителей. Ранения получили 46 человек, 37 из них находятся в медучреждениях, включая семерых детей. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое.

31 августа ВСУ четыре раза обстреляли Шебекино, пострадали два мирных жителя. Ночью 1 сентября вновь были атакованы Белгород и Белгородский район, ПВО сбила несколько воздушных целей. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили три многоэтажных дома, два коммерческих объекта, также загорелись три автомобиля.

В течение дня из-за обстрелов Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек, включая двоих детей. Позже Гладков сообщил о гибели жителя села Шагаровка. Вечером в тот же день был атакован Шебекино, ранения получили трое жителей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных