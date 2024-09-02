Гладков сообщил о прямом попадании в социальный объект в Белгороде
В Белгородской области сработала система ПВО, в Белгороде есть прямые попадания в социальный и коммерческий объекты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля», – написал он.
Кроме того, в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Пожарные уже приступили к тушению огня. Информация о пострадавших не приводится. Гладков уточнил, что выехал на место.
По данным Минобороны, ночью 2 сентября над Белгородской областью был сбит один беспилотник. Еще один дрон ПВО уничтожила над Черным морем.
Последние несколько дней украинские обстрелы Белгородской области участились. Вечером 30 августа ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО RM-70 Vampire. В Белгороде были повреждены два многоквартирных дома, два социальных и два коммерческих объекта, а также девять автомобилей. В Дубовом возле торгового центра пострадали 13 автомобилей, а также загорелись два дома, машина и гараж.
В результате погибли пять мирных жителей. Ранения получили 46 человек, 37 из них находятся в медучреждениях, включая семерых детей. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое.
31 августа ВСУ четыре раза обстреляли Шебекино, пострадали два мирных жителя. Ночью 1 сентября вновь были атакованы Белгород и Белгородский район, ПВО сбила несколько воздушных целей. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили три многоэтажных дома, два коммерческих объекта, также загорелись три автомобиля.
В течение дня из-за обстрелов Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек, включая двоих детей. Позже Гладков сообщил о гибели жителя села Шагаровка. Вечером в тот же день был атакован Шебекино, ранения получили трое жителей.