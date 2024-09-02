Гладков сообщил о прямом попадании в социальный объект в Белгороде

Последние несколько дней украинские обстрелы Белгородской области участились. Вечером 30 августа ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО RM-70 Vampire. В Белгороде были повреждены два многоквартирных дома, два социальных и два коммерческих объекта, а также девять автомобилей. В Дубовом возле торгового центра пострадали 13 автомобилей, а также загорелись два дома, машина и гараж.