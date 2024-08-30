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Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины

В результате атаки погибли пять человек, более 30 получили ранения
Максим Цуланов
Георгий Недогибченко
Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области / @vvgladkov

В результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пять человек погибли, ранены 37 жителей, из них шестеро детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Число погибших возросло до пяти. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить в таком горе», – написал Гладков. Изначально губернатор сообщил об одном погибшем после попадания снаряда в легковой автомобиль.

Сообщается о прямых попаданиях в многоквартирный дом, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены девять автомобилей, а на окраине города произошло возгорание сухой травы, пожар уже был потушен. Из опубликованного видео следует, что были повреждены жилые дома на улице Щорса на юге Белгорода. Гладков уточнил, что атака была совершена кассетными боеприпасами из РСЗО RM-70 Vampire.

В поселке Дубовое рядом с Белгородом возле торгового центра повреждены 13 автомобилей. Также в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж, возгорания потушены. В поселке повреждены кровли, выбиты окна в одном многоквартирном доме и пяти частных жилых домах. Возгорание сухой травы также было ликвидировано в поселке Новосадовый.

Telegram-канал «Жесть Белгород» опубликовал кадры с последствиями обстрела, как утверждается, на проспекте Ватутина в южной части Белгорода. Проспект является одной из двух основных дорог, связывающих спальный район «Харьковская гора» с центром Белгорода. По сообщению канала «Белгород № 1», на проспекте горит автомобиль, в котором в результате обстрела погиб человек.

В ночь на 27 августа в результате атаки со стороны Украины города Шебекино, сел Репяховка Краснояружского района и Косилово Грайворонского городского округа пострадали семь человек, сообщал Гладков. Сообщалось о повреждении четырех частных домов и двух легковых автомобилей.

Сейчас в Белгородской области действует режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Это произошло после захода ВСУ в Курскую область 6 августа. 

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ после начала российской спецоперации в 2022 г. Гладков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным 22 августа назвал ситуацию в Белгородской области сложной. Это связано с обстрелами из ствольной артиллерией, РСЗО и атаками беспилотных летательных аппаратов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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