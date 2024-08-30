Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины

Сообщается о прямых попаданиях в многоквартирный дом, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены девять автомобилей, а на окраине города произошло возгорание сухой травы, пожар уже был потушен. Из опубликованного видео следует, что были повреждены жилые дома на улице Щорса на юге Белгорода. Гладков уточнил, что атака была совершена кассетными боеприпасами из РСЗО RM-70 Vampire.