Песков: работа по созданию зоны безопасности на харьковском направлении идет
Создание зоны безопасности для Белгородской области занимает время, работа в этом направлении ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя боевые действия на харьковском направлении.
«То, что сейчас происходит на этом направлении, подчинено этой задаче. Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется. Что касается деталей, то это нужно обращаться в Министерство обороны», – сказал он.
Боевые действия в Харьковской области активизировались в мае. В течение месяца Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища и др.
Президент России Владимир Путин заявлял, что у России нет планов по взятию Харькова. Он связал операцию ВС РФ на харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. В конце июня глава страны заявил, что Москва может принять новые решения по санитарной зоне в случае, если ВСУ применят высокоточное оружие большой дальности.