Песков: работа по созданию зоны безопасности на харьковском направлении идет

«То, что сейчас происходит на этом направлении, подчинено этой задаче. Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется. Что касается деталей, то это нужно обращаться в Министерство обороны», – сказал он.