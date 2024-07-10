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Песков: работа по созданию зоны безопасности на харьковском направлении идет

Ведомости

Создание зоны безопасности для Белгородской области занимает время, работа в этом направлении ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя боевые действия на харьковском направлении.

«То, что сейчас происходит на этом направлении, подчинено этой задаче. Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется. Что касается деталей, то это нужно обращаться в Министерство обороны», – сказал он.

Боевые действия в Харьковской области активизировались в мае. В течение месяца Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища и др.

Президент России Владимир Путин заявлял, что у России нет планов по взятию Харькова. Он связал операцию ВС РФ на харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. В конце июня глава страны заявил, что Москва может принять новые решения по санитарной зоне в случае, если ВСУ применят высокоточное оружие большой дальности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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