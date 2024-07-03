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Украина начала принудительную эвакуацию детей под Волчанском

Ведомости

Власти Украины начали принудительную эвакуацию детей из Волчанской общины, которая расположена в Харьковской области. Об этом сообщает глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили, пишет издание «Суспильне».

«Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20-30 км от границы [с Россией]», – сказал он. Гамбарашвили добавил, что в Волчанске находятся около 30 человек, отказавшихся уезжать, а всего на территории общины проживают 2500 человек.

В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища и др. 22 мая глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км региона.

Президент России Владимир Путин сообщал, что сейчас у России нет планов по взятию Харькова. Он связал операцию ВС РФ на Харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. В конце июня глава страны заявил, что Москва может принять новые решения по санитарной зоне в случае, если ВСУ применят высокоточное оружие большой дальности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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