Украина начала принудительную эвакуацию детей под Волчанском

Президент России Владимир Путин сообщал, что сейчас у России нет планов по взятию Харькова. Он связал операцию ВС РФ на Харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. В конце июня глава страны заявил, что Москва может принять новые решения по санитарной зоне в случае, если ВСУ применят высокоточное оружие большой дальности.