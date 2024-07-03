Украина начала принудительную эвакуацию детей под Волчанском
Власти Украины начали принудительную эвакуацию детей из Волчанской общины, которая расположена в Харьковской области. Об этом сообщает глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили, пишет издание «Суспильне».
«Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20-30 км от границы [с Россией]», – сказал он. Гамбарашвили добавил, что в Волчанске находятся около 30 человек, отказавшихся уезжать, а всего на территории общины проживают 2500 человек.
В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища и др. 22 мая глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км региона.
Президент России Владимир Путин сообщал, что сейчас у России нет планов по взятию Харькова. Он связал операцию ВС РФ на Харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. В конце июня глава страны заявил, что Москва может принять новые решения по санитарной зоне в случае, если ВСУ применят высокоточное оружие большой дальности.