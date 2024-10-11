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Володин: Запад реализует проект «Расчеловечивание» для сохранения власти

Ведомости

США и страны Запада теряют доминирование и чтобы продолжить править миром, они реализуют проект «Расчеловечивание», написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

По его мнению, «Расчеловечивание» нужно Вашингтону и Брюсселю, чтобы превратить людей в «суррогат» для выполнения определенных функций, которым легко управлять. Делается это, пишет Володин, «через разрушение традиционных институтов». В частности, через отлучение от церкви и веры, отказ от истории, навязывание идеологии индивидуализма и эгоизма, отказ от деторождения и семьи, пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смену пола, утверждает политик.

«Очень важно спасти людей от этого, уберечь от дальнейшего расчеловечивания. Сегодня это вызов для всего мира. И для нашей страны, и для миллионов других людей, в том числе и на Западе, которые также выступают за сохранение традиционных ценностей», – написал Володин.

В ноябре 2022 г. президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Под ними в документе подразумеваются «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности». К ним, в том числе, относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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