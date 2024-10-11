Володин: Запад реализует проект «Расчеловечивание» для сохранения власти
США и страны Запада теряют доминирование и чтобы продолжить править миром, они реализуют проект «Расчеловечивание», написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
По его мнению, «Расчеловечивание» нужно Вашингтону и Брюсселю, чтобы превратить людей в «суррогат» для выполнения определенных функций, которым легко управлять. Делается это, пишет Володин, «через разрушение традиционных институтов». В частности, через отлучение от церкви и веры, отказ от истории, навязывание идеологии индивидуализма и эгоизма, отказ от деторождения и семьи, пропаганду ЛГБТ
«Очень важно спасти людей от этого, уберечь от дальнейшего расчеловечивания. Сегодня это вызов для всего мира. И для нашей страны, и для миллионов других людей, в том числе и на Западе, которые также выступают за сохранение традиционных ценностей», – написал Володин.
В ноябре 2022 г. президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Под ними в документе подразумеваются «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности». К ним, в том числе, относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.