Володин: Запад реализует проект «Расчеловечивание» для сохранения власти

В ноябре 2022 г. президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Под ними в документе подразумеваются «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности». К ним, в том числе, относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.