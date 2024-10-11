Избранный президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС в Казани
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани и отправит на него специального посланника. Об этом сообщила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, передает агентство Antara.
«Планируется, что президент Субианто направит специального посланника для участия в саммите БРИКС», – уточнила Марсуди.
Саммит БРИКС состоится в Казани 22-24 октября. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения заявили уже 34 государства.
10 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков, возглавляющий организационный комитет по подготовке к саммиту БРИКС, сообщил, что участие в саммите в Казани подтвердили 32 страны. Из них 24 страны подтвердили участие лидеров, восемь стран будут представлены вторыми или третьими лицами.