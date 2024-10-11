Начались первые переговоры Путина и президента Ирана Пезешкиана
В столице Туркмении Ашхабаде начались двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана.
Со стороны РФ в переговорах принимают участие вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков, замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Как сообщал Ушаков, Путин и Пезешкиан обсудят российско-иранские отношения, а также обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.
Это первая встреча российского президента с главой Исламской республики с тех пор, как в июне Пезешкиан победил на выборах. Еще одна встреча лидеров двух государств должна состояться на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.
11 октября Путин находится в Туркмении с рабочим визитом. Здесь глава государства принимает участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.