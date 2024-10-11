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Путин пригласил Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом

Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил от российского лидера Владимира Путина приглашение посетить Россию с официальным визитом. Предложение было озвучено во время двусторонней встречи глав государств в Ашхабаде, сообщает ТАСС.

Пезешкиан поблагодарил Путина, приняв приглашение.

В ходе двусторонней встречи президент России заявил, что отношения с Ираном приоритетны для страны и «очень успешно» развиваются. В частности, в 2024 г. фиксируется рост товарооборота между странами.

«Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих в мире событий часто очень близки», – цитируются слова российского лидера в Telegram-канале Кремля.

Встреча глав двух государств стала первой с тех пор, как в июне Пезешкиан победил на выборах. Еще одна встреча запланирована в рамках саммита БРИКС в Казани, который состоится 22-24 октября.

11 октября Путин находится в Туркмении с рабочим визитом. Здесь российский лидер также принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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