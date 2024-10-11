Путин пригласил Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом
Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил от российского лидера Владимира Путина приглашение посетить Россию с официальным визитом. Предложение было озвучено во время двусторонней встречи глав государств в Ашхабаде, сообщает ТАСС.
Пезешкиан поблагодарил Путина, приняв приглашение.
В ходе двусторонней встречи президент России заявил, что отношения с Ираном приоритетны для страны и «очень успешно» развиваются. В частности, в 2024 г. фиксируется рост товарооборота между странами.
«Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих в мире событий часто очень близки», – цитируются слова российского лидера в Telegram-канале Кремля.
Встреча глав двух государств стала первой с тех пор, как в июне Пезешкиан победил на выборах. Еще одна встреча запланирована в рамках саммита БРИКС в Казани, который состоится 22-24 октября.
11 октября Путин находится в Туркмении с рабочим визитом. Здесь российский лидер также принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.