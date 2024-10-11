Власти ФРГ осудили обстрел армией Израиля миротворцев ООН в Ливане

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г., когда ЦАХАЛ стал регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге страны. Вечером того же дня Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.