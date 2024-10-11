Власти ФРГ осудили обстрел армией Израиля миротворцев ООН в Ливане
Правительство ФРГ сочло неприемлемым совершенный Израилем обстрел позиций Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ – UNIFIL). Об этом заявил представитель МИД Германии Кристиан Вагнер на брифинге.
«Израиль, как и любая другая страна, вправе защищаться от опасности, угроз и обстрела со стороны "Хезболлы". Но обстрел миротворческих сил ООН неприемлем», – сказал Вагнер (цитата по ТАСС).
Представитель германского МИДа призвал обеспечить защиту миротворцев, добавив, что в Берлине ожидают прояснения инцидента.
В этот же день возмущение израильскими обстрелами миротворцев ВСООНЛ выразила Россия. МИД РФ потребовал воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, «выполняющих свою миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета безопасности ООН».
Двое миротворцев ООН были ранены в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане в Накуре, сообщал телеканал Al Jazeera 10 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г., когда ЦАХАЛ стал регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге страны. Вечером того же дня Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.