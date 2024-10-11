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Власти ФРГ осудили обстрел армией Израиля миротворцев ООН в Ливане

Ведомости

Правительство ФРГ сочло неприемлемым совершенный Израилем обстрел позиций Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ – UNIFIL). Об этом заявил представитель МИД Германии Кристиан Вагнер на брифинге.

«Израиль, как и любая другая страна, вправе защищаться от опасности, угроз и обстрела со стороны "Хезболлы". Но обстрел миротворческих сил ООН неприемлем», – сказал Вагнер (цитата по ТАСС).

Представитель германского МИДа призвал обеспечить защиту миротворцев, добавив, что в Берлине ожидают прояснения инцидента.

В этот же день возмущение израильскими обстрелами миротворцев ВСООНЛ выразила Россия. МИД РФ потребовал воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, «выполняющих свою миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета безопасности ООН».

Двое миротворцев ООН были ранены в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане в Накуре, сообщал телеканал Al Jazeera 10 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г., когда ЦАХАЛ стал регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге страны. Вечером того же дня Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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