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МИД РФ возмущен израильскими обстрелами миротворцев ООН в Ливане

Ведомости

Россия возмущена израильскими обстрелами миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ – UNIFIL) в стране и требует воздерживаться от подобных действий. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«В Москве возмущены действиями израильских военных. Российская сторона требует воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, выполняющих свою миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета безопасности ООН», – говорится в сообщении.

Российское дипведомство выразило поддержку и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

10 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил о двух миротворцах ООН, получивших ранения в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане в Накуре. Отмечалось, что армия обороны Израиля атаковала три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г., когда боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор.

Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября 2024 г. Армия Израиля стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге страны. На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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