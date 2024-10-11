МИД РФ возмущен израильскими обстрелами миротворцев ООН в Ливане
Россия возмущена израильскими обстрелами миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ – UNIFIL) в стране и требует воздерживаться от подобных действий. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
«В Москве возмущены действиями израильских военных. Российская сторона требует воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, выполняющих свою миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета безопасности ООН», – говорится в сообщении.
Российское дипведомство выразило поддержку и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.
10 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил о двух миротворцах ООН, получивших ранения в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане в Накуре. Отмечалось, что армия обороны Израиля атаковала три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г., когда боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября 2024 г. Армия Израиля стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге страны. На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.