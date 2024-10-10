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Al Jazeera: два миротворца ООН пострадали при израильских атаках в Ливане

Ведомости

Двое миротворцев ООН пострадали в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане (ВСООНЛ – UNIFIL) в Накуре. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По их данным, израильские военные атаковали три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана. Отмечается, что миротворцы передвигаются на белых автомобилях и носят синие головные уборы, благодаря чему их сложно не иденцифицировать.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г., когда боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор.

Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября 2024 г. ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге страны. На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

По данным минздрава Ливана, число погибших в стране в результате израильских ударов превысило 2140 человек. Ранения получили 10 099 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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