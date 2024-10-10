Al Jazeera: два миротворца ООН пострадали при израильских атаках в Ливане
Двое миротворцев ООН пострадали в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане (ВСООНЛ – UNIFIL) в Накуре. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
По их данным, израильские военные атаковали три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана. Отмечается, что миротворцы передвигаются на белых автомобилях и носят синие головные уборы, благодаря чему их сложно не иденцифицировать.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г., когда боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября 2024 г. ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге страны. На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.
По данным минздрава Ливана, число погибших в стране в результате израильских ударов превысило 2140 человек. Ранения получили 10 099 человек.