Блинкен: гибель сотрудников БАПОР указывает на необходимость переговоров по Газе
Гибель сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа подчеркивает необходимость достижения соглашения о прекращении огня в анклаве и возвращении заложников. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, пишет The Times of Israel.
«Нам необходимо, чтобы гуманитарные объекты были защищены, и мы продолжаем обсуждать этот вопрос с Израилем», – уточнил Блинкен.
Он призвал к защите гуманитарных работников и отметил, что соглашение об освобождении заложников и прекращении огня будет лучшим способом обеспечить их безопасность.
12 сентября Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по зданию бывшей школы, в которой укрывались палестинские беженцы, в лагере Нусейрат в Газе. По меньшей мере погибли 18 человек, включая сотрудников ООН. Как минимум 44 человека пострадали, сообщил CNN.
БАПОР подтвердило гибель шестерых сотрудников. Там отметили, что это самое большое число жертв среди работников агентства в результате одного инцидента.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе. По данным минздрава анклава, с начала боевых действий погибли уже более 40 500 палестинцев.