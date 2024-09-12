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Блинкен: гибель сотрудников БАПОР указывает на необходимость переговоров по Газе

Ведомости

Гибель сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа подчеркивает необходимость достижения соглашения о прекращении огня в анклаве и возвращении заложников. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, пишет The Times of Israel.

«Нам необходимо, чтобы гуманитарные объекты были защищены, и мы продолжаем обсуждать этот вопрос с Израилем», – уточнил Блинкен.

Он призвал к защите гуманитарных работников и отметил, что соглашение об освобождении заложников и прекращении огня будет лучшим способом обеспечить их безопасность.

12 сентября Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по зданию бывшей школы, в которой укрывались палестинские беженцы, в лагере Нусейрат в Газе. По меньшей мере погибли 18 человек, включая сотрудников ООН. Как минимум 44 человека пострадали, сообщил CNN.

БАПОР подтвердило гибель шестерых сотрудников. Там отметили, что это самое большое число жертв среди работников агентства в результате одного инцидента.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе. По данным минздрава анклава, с начала боевых действий погибли уже более 40 500 палестинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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