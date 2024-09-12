При авиаударе Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли 18 человек
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по зданию бывшей школы, в которой укрывались палестинские беженцы, в лагере Нусейрат в секторе Газа. По меньшей мере погибли 18 человек, включая сотрудников ООН. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные гражданской обороны Газы и официальных лиц больницы.
Как минимум 44 человека получили ранения. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подтвердило в X гибель шестерых сотрудников. Там отметили, что это самое большое число жертв среди работников агентства в результате одного инцидента.
Это уже пятый случай нападения на бывшую школу. По оценке БАПОР, там укрываются около 12 000 беженцев.
11 сентября ЦАХАЛ сообщила об ударе по командно-контрольному центру группировки «Хамас», который якобы находился в здании бывшей школы Аль-Джауни в лагере Нусейрат. Утверждается, что боевики использовали его для планирования и осуществления террористических атак против израильской армии.
10 сентября под удар ЦАХАЛ попала гуманитарная зона в городе Хан-Юнисе в районе Аль-Маваси. В результате погибли 40 человек, еще 60 получили ранения. Военные Израиля утверждали, что там был якобы размещен командно-контрольный центр «Хамаса». При этом группировка утверждения о нахождении боевиков в палаточном лагере отвергла.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе. По данным минздрава анклава, с начала боевых действий погибли уже более 40 500 палестинцев.