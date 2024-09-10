В Хан-Юнисе погибли 40 человек в результате удара ЦАХАЛ

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе. По данным минздрава анклава, с начала боевых действий погибли уже более 40 500 палестинцев.