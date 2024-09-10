В Хан-Юнисе погибли 40 человек в результате удара ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по гуманитарной зоне в городе Хан-Юнисе в районе Аль-Маваси. В результате погибли 40 человек, еще 60 получили ранения, сообщает AFP со ссылкой на управление гражданской обороны Газы.
Пострадавших доставили в больницы. После удара по палаточному лагерю пропавшими без вести числятся 15 человек. Их поиски продолжаются.
В ЦАХАЛ сообщили, что удар был нанесен по командном-контрольному центру группировки «Хамас», который якобы был размещен в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе. Там подчеркнули, что перед ударом израильские военные предприняли шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению. «Хамас» утверждения о нахождении боевиков в палаточном лагере отверг.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе. По данным минздрава анклава, с начала боевых действий погибли уже более 40 500 палестинцев.