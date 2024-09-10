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В Хан-Юнисе погибли 40 человек в результате удара ЦАХАЛ

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по гуманитарной зоне в городе Хан-Юнисе в районе Аль-Маваси. В результате погибли 40 человек, еще 60 получили ранения, сообщает AFP со ссылкой на управление гражданской обороны Газы.

Пострадавших доставили в больницы. После удара по палаточному лагерю пропавшими без вести числятся 15 человек. Их поиски продолжаются.

В ЦАХАЛ сообщили, что удар был нанесен по командном-контрольному центру группировки «Хамас», который якобы был размещен в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе. Там подчеркнули, что перед ударом израильские военные предприняли шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению. «Хамас» утверждения о нахождении боевиков в палаточном лагере отверг.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе. По данным минздрава анклава, с начала боевых действий погибли уже более 40 500 палестинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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