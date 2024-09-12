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Израиль обвинил «Хамас» в блокировке переговоров по урегулированию в Газе

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» скрывает свои намерения блокировать переговорный процесс по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Хамас пытается скрыть тот факт, что он продолжает выступать против соглашения об освобождении заложников и препятствует его реализации», – говорится в сообщении.

В то время как Израиль принял последнее мирное предложение американское от 16 августа 2024 г., группировка отвергла его и хладнокровно убила шестерых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, отметили в канцелярии премьера. Там призвали мировое сообщество потребовать от «Хамаса» немедленного освобождения пленных.

Израиль и «Хамас» в последние месяцы при участии иностранных посредников вели переговоры о заключении сделки, один из пунктов которой предусматривал бы освобождение заложников. Но камнем преткновения остается вопрос относительно присутствия Армии обороны Израиля в Филадельфийском коридоре, на границе между сектором Газа и Египтом. Нетаньяху считает, что Израиль должен контролировать эту территорию, чтобы помешать «Хамасу» нелегально провозить оружие в анклав и восстанавливать свою армию.

31 августа в подземном комплексе Рафаха были найдены тела шестерых заложников. По данным израильской армии, их убили представители группировки в условиях наступления ЦАХАЛ. После этого, 1 сентября, сотни тысяч израильтян вышли на протесты. Они потребовали соглашения о прекращении огня с «Хамасом» и обвинили премьер-министра в затягивании конфликта.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по данным минздрава Газы, превысило 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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