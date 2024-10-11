Минфин США ввел санкции против иранских нефтяников и нефтехимиков
Министерство финансов США расширяет санкции в отношении нефтяной и нефтехимической отраслей Ирана в ответ на ракетный обстрел Израиля, который ранее осуществил Тегеран, сообщается на официальном сайте ведомства.
В американском министерстве пояснили, что США вводят санкции в отношении ключевых секторов экономики Ирана, чтобы «лишить иранское правительство финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для финансирования и поддержки его ядерной программы, разработки ракет, терроризма и сетей доверенных лиц террористов, а также пагубного влияния в регионе».
«В ответ на нападение Ирана на Израиль Соединенные Штаты предпринимают решительные действия, чтобы еще больше подорвать способность иранского режима финансировать и осуществлять свою дестабилизирующую деятельность», – заявила министр финансов Джанет Йеллен.
Отмечается, что данное решение вступает в действие с 11 октября 2024 г.
В конце сентября – начале октября 2024 г. конфликт на Ближнем Востоке обострился. Армия обороны Израиля начала регулярно наносить ракетные удары и по территории Ливана, а в ночь на 1 октября – наземную операцию на юге страны. На фоне происходящего Иран атаковал территорию Израиля сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.