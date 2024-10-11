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Минфин США ввел санкции против иранских нефтяников и нефтехимиков

Ведомости

Министерство финансов США расширяет санкции в отношении нефтяной и нефтехимической отраслей Ирана в ответ на ракетный обстрел Израиля, который ранее осуществил Тегеран, сообщается на официальном сайте ведомства.

В американском министерстве пояснили, что США вводят санкции в отношении ключевых секторов экономики Ирана, чтобы «лишить иранское правительство финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для финансирования и поддержки его ядерной программы, разработки ракет, терроризма и сетей доверенных лиц террористов, а также пагубного влияния в регионе».

«В ответ на нападение Ирана на Израиль Соединенные Штаты предпринимают решительные действия, чтобы еще больше подорвать способность иранского режима финансировать и осуществлять свою дестабилизирующую деятельность», – заявила министр финансов Джанет Йеллен. 

Отмечается, что данное решение вступает в действие с 11 октября 2024 г.

В конце сентября – начале октября 2024 г. конфликт на Ближнем Востоке обострился. Армия обороны Израиля начала регулярно наносить ракетные удары и по территории Ливана, а в ночь на 1 октября – наземную операцию на юге страны. На фоне происходящего Иран атаковал территорию Израиля сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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