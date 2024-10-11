Минфин США ввел санкции против иранских нефтяников и нефтехимиков

В американском министерстве пояснили, что США вводят санкции в отношении ключевых секторов экономики Ирана, чтобы «лишить иранское правительство финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для финансирования и поддержки его ядерной программы, разработки ракет, терроризма и сетей доверенных лиц террористов, а также пагубного влияния в регионе».