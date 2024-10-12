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Сийярто обвинил кандидата в президенты США Харрис в неуважении к венграм

Ведомости

Слова «диктатор» и «убийца» в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана от кандидата на пост президента США Камалы Харрис являются неуважением ко всему венгерскому народу. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости».

«Это скандал – так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу», – сказал глава МИДа страны. Он назвал не лучшим стартом такие заявления, имея в виду перспективу отношений двух стран.

«Мы всегда проявляли уважение к американскому народу, и мы ожидаем, что американцы также проявят уважение к венгерской нации. Такого рода заявление показывает полное неуважение, что неприемлемо, особенно в отношениях между союзниками», – сказал Сийярто, подчеркнув, что Орбан занимает свой пост 14 лет по воле венгерского народа.

Харрис появилась на вечернем шоу CBS News со Стивеном Колбертом. Она назвала президента России, премьер-министра Венгрии, лидеров Китая и КНДР диктаторами, авторитаристами и убийцами, сообщал венгерский Magyar Nemzet 10 октября. Харрис добавила, что ее соперник-республиканец Дональд Трамп поддерживает хорошие отношения с этими политиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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