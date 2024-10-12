Сийярто обвинил кандидата в президенты США Харрис в неуважении к венграм

«Это скандал – так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу», – сказал глава МИДа страны. Он назвал не лучшим стартом такие заявления, имея в виду перспективу отношений двух стран.