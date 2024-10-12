Сийярто обвинил кандидата в президенты США Харрис в неуважении к венграм
Слова «диктатор» и «убийца» в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана от кандидата на пост президента США Камалы Харрис являются неуважением ко всему венгерскому народу. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости».
«Это скандал – так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу», – сказал глава МИДа страны. Он назвал не лучшим стартом такие заявления, имея в виду перспективу отношений двух стран.
«Мы всегда проявляли уважение к американскому народу, и мы ожидаем, что американцы также проявят уважение к венгерской нации. Такого рода заявление показывает полное неуважение, что неприемлемо, особенно в отношениях между союзниками», – сказал Сийярто, подчеркнув, что Орбан занимает свой пост 14 лет по воле венгерского народа.
Харрис появилась на вечернем шоу CBS News со Стивеном Колбертом. Она назвала президента России, премьер-министра Венгрии, лидеров Китая и КНДР диктаторами, авторитаристами и убийцами, сообщал венгерский Magyar Nemzet 10 октября. Харрис добавила, что ее соперник-республиканец Дональд Трамп поддерживает хорошие отношения с этими политиками.