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Борис Джонсон назвал чушью обвинения в срыве переговоров Киева и Москвы

Ведомости

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на обвинения в срыве мирных переговоров России и Украины, которые проходили в начале боевых действий в 2022 г. Об этом политик рассказал в своих мемуарах Unleashed, пишет РБК.

В ноябре 2023 г. лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который в марте 2022 г. возглавлял делегацию Украины на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт с РФ мог закончиться весной, но занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Джонсон убедил украинское руководство отказаться от соглашения с Россией и продолжить боевые действия. 

Бывший премьер в январе 2023 г. в интервью газете The Times назвал обвинения в срыве переговоров «полным бредом» и «пропагандой». В мемуарах он уточнил, что узнал об обвинениях уже будучи в отставке. По его словам, это произошло в ресторане в Греции, когда женщина из Германии «зловеще на него смотрела» и передала записку с вопросом. «Господин Джонсон, как вы можете спокойно жить, когда погибают сотни тысяч людей после того, как вы съездили в Киев и остановили мирное соглашение в апреле 2022 г.?» – говорилось в записке. 

Оказалось, что такое мнение широко распространено в Германии и в других странах, рассказал Джонсон. 

«Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия [президента РФ Владимира] Путина – ничего подобного», – заявил в мемуарах экс-премьер. 

Мемуары Unleashed вышли в Великобритании 10 октября, книга поступит в продажу в США на следующей неделе, писала газета Washington Post. The Daily Mail назвала воспоминания Джонсона «политическими мемуарами века», а The London Times сочла книгу «по-детски забавной». The Guardian назвала ее «мемуарами клоуна».

Джонсон покинул пост премьера Великобритании в июле 2022 г., сейчас эту должность занимает Кир Стармер.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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