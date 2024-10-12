Борис Джонсон назвал чушью обвинения в срыве переговоров Киева и Москвы
В ноябре 2023 г. лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который в марте 2022 г. возглавлял делегацию Украины на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт с РФ мог закончиться весной, но занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Джонсон убедил украинское руководство отказаться от соглашения с Россией и продолжить боевые действия.
Бывший премьер в январе 2023 г. в интервью газете The Times назвал обвинения в срыве переговоров «полным бредом» и «пропагандой». В мемуарах он уточнил, что узнал об обвинениях уже будучи в отставке. По его словам, это произошло в ресторане в Греции, когда женщина из Германии «зловеще на него смотрела» и передала записку с вопросом. «Господин Джонсон, как вы можете спокойно жить, когда погибают сотни тысяч людей после того, как вы съездили в Киев и остановили мирное соглашение в апреле 2022 г.?» – говорилось в записке.
Оказалось, что такое мнение широко распространено в Германии и в других странах, рассказал Джонсон.
«Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия [президента РФ Владимира] Путина – ничего подобного», – заявил в мемуарах экс-премьер.
Мемуары Unleashed вышли в Великобритании 10 октября, книга поступит в продажу в США на следующей неделе, писала газета Washington Post. The Daily Mail назвала воспоминания Джонсона «политическими мемуарами века», а The London Times сочла книгу «по-детски забавной». The Guardian назвала ее «мемуарами клоуна».
Джонсон покинул пост премьера Великобритании в июле 2022 г., сейчас эту должность занимает Кир Стармер.