Борис Джонсон назвал чушью обвинения в срыве переговоров Киева и Москвы

Бывший премьер в январе 2023 г. в интервью газете The Times назвал обвинения в срыве переговоров «полным бредом» и «пропагандой». В мемуарах он уточнил, что узнал об обвинениях уже будучи в отставке. По его словам, это произошло в ресторане в Греции, когда женщина из Германии «зловеще на него смотрела» и передала записку с вопросом. «Господин Джонсон, как вы можете спокойно жить, когда погибают сотни тысяч людей после того, как вы съездили в Киев и остановили мирное соглашение в апреле 2022 г.?» – говорилось в записке.