Борис Джонсон назвал чушью обвинения в срыве переговоров Киева и Москвы

Мемуары Unleashed вышли в Великобритании 10 октября, книга поступит в продажу в США на следующей неделе, писала газета Washington Post. The Daily Mail назвала воспоминания Джонсона «политическими мемуарами века», а The London Times сочла книгу «по-детски забавной». The Guardian назвала ее «мемуарами клоуна».