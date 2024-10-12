МИД России: БРИКС не был и не будет военным союзом
БРИКС никогда не являлся и не будет военным союзом, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа. Так там прокомментировали статью в британской газете The Times о том, что БРИКС должно беспокоить НАТО.
«БРИКС никогда не являлся, не является и не собирается становится военным союзом. Более того, БРИКС – это даже не международная организация или интеграционная структура, а межгосударственное объединение равноправных участников», – говорится в заявлении.
В МИДе подчеркнули, что сообщения в ряде западных СМИ, описывающие БРИКС как возможного военного соперника НАТО, не соответствуют реальности. БРИКС строит свои отношения на принципах взаимоуважения, инклюзивности и поддержки глобального экономического развития. Страны-участницы подчеркивают, что основной целью остается обеспечение стабильности и справедливости в мировой экономике при ненаправленности деятельности против других государств.
В статье The Times говорится, что расширение БРИКС до БРИКС+ с новыми участниками, такими как Египет, Саудовская Аравия и Иран, формирует политико-экономический блок, который стремится усилить независимость от Запада, контролируя критически важные ресурсы, включая редкоземельные металлы. Это вызывает обеспокоенность у Запада, так как такой альянс может регулировать глобальные цепочки поставок и подрывать санкции, вводимые против России и Китая. Однако пока некоторые эксперты считают, что БРИКС+ не станет полноценным военным блоком.