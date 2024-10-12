МИД России: БРИКС не был и не будет военным союзом

В статье The Times говорится, что расширение БРИКС до БРИКС+ с новыми участниками, такими как Египет, Саудовская Аравия и Иран, формирует политико-экономический блок, который стремится усилить независимость от Запада, контролируя критически важные ресурсы, включая редкоземельные металлы. Это вызывает обеспокоенность у Запада, так как такой альянс может регулировать глобальные цепочки поставок и подрывать санкции, вводимые против России и Китая. Однако пока некоторые эксперты считают, что БРИКС+ не станет полноценным военным блоком.