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МИД России: БРИКС не был и не будет военным союзом

Ведомости

БРИКС никогда не являлся и не будет военным союзом, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа. Так там прокомментировали статью в британской газете The Times о том, что БРИКС должно беспокоить НАТО.

«БРИКС никогда не являлся, не является и не собирается становится военным союзом. Более того, БРИКС – это даже не международная организация или интеграционная структура, а межгосударственное объединение равноправных участников», – говорится в заявлении.

В МИДе подчеркнули, что сообщения в ряде западных СМИ, описывающие БРИКС как возможного военного соперника НАТО, не соответствуют реальности. БРИКС строит свои отношения на принципах взаимоуважения, инклюзивности и поддержки глобального экономического развития. Страны-участницы подчеркивают, что основной целью остается обеспечение стабильности и справедливости в мировой экономике при ненаправленности деятельности против других государств.

В статье The Times говорится, что расширение БРИКС до БРИКС+ с новыми участниками, такими как Египет, Саудовская Аравия и Иран, формирует политико-экономический блок, который стремится усилить независимость от Запада, контролируя критически важные ресурсы, включая редкоземельные металлы. Это вызывает обеспокоенность у Запада, так как такой альянс может регулировать глобальные цепочки поставок и подрывать санкции, вводимые против России и Китая. Однако пока некоторые эксперты считают, что БРИКС+ не станет полноценным военным блоком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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