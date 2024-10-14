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Тайвань на фоне военных учений КНР созвал совет по нацбезопасности

Ведомости

Совет национальной безопасности Тайваня собрался 14 октября, чтобы обсудить начатые Китаем военные учения вблизи островного государств, пишет Reuters.

Генеральный секретарь совета нацбезопасности Тайваня Джозеф Ву сказал журналистам в Тайбэе, что «использование военной силы для угрозы другим странам противоречит основному духу устава ООН, предусматривающему мирное разрешение споров.

Администрация президента Тайваня также заявила, что Китай должен "воздерживаться от военных провокаций», которые нарушили бы стабильность в регионе.

14 октября информагентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования китайской армии Ли Си сообщило, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные учения «Совместный острый меч – 2024Б» в Тайваньском проливе к северу, югу и востоку от Тайваня. Ли Си назвал это мероприятие «суровым предупреждением» для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня. По его словам, действия Китая направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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