Тайвань на фоне военных учений КНР созвал совет по нацбезопасности

14 октября информагентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования китайской армии Ли Си сообщило, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные учения «Совместный острый меч – 2024Б» в Тайваньском проливе к северу, югу и востоку от Тайваня. Ли Си назвал это мероприятие «суровым предупреждением» для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня. По его словам, действия Китая направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.