Тайвань на фоне военных учений КНР созвал совет по нацбезопасности
Совет национальной безопасности Тайваня собрался 14 октября, чтобы обсудить начатые Китаем военные учения вблизи островного государств, пишет Reuters.
Генеральный секретарь совета нацбезопасности Тайваня Джозеф Ву сказал журналистам в Тайбэе, что «использование военной силы для угрозы другим странам противоречит основному духу устава ООН, предусматривающему мирное разрешение споров.
Администрация президента Тайваня также заявила, что Китай должен "воздерживаться от военных провокаций», которые нарушили бы стабильность в регионе.
14 октября информагентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования китайской армии Ли Си сообщило, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные учения «Совместный острый меч – 2024Б» в Тайваньском проливе к северу, югу и востоку от Тайваня. Ли Си назвал это мероприятие «суровым предупреждением» для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня. По его словам, действия Китая направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.