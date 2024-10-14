Китай начал военные учения вблизи Тайваня

В рамках учений корабли и самолеты «проведут маневры по совместному штурму с участием разнородных ударных сил». Пройдут также тренировки по патрулированию ВМС и ВВС, блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов. Кроме того, военные НОАК отработают удары по морским и наземным целям.