Китай начал военные учения вблизи Тайваня
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные учения «Совместный острый меч – 2024Б» в Тайваньском проливе к северу, югу и востоку от Тайваня. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования китайской армии Ли Си.
НОАК направила в эти районы военных армии, морского флота, воздушных сил и ракетных войск. Ли Си назвал учения «суровым предупреждением» для сепаратистских сил, стремящихся к «независимости Тайваня». По его словам, действия Китая направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.
В рамках учений корабли и самолеты «проведут маневры по совместному штурму с участием разнородных ударных сил». Пройдут также тренировки по патрулированию ВМС и ВВС, блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов. Кроме того, военные НОАК отработают удары по морским и наземным целям.
Администрация Тайваня раскритиковала учения Китая, передает Reuters. Там сочли действия Пекина «вопиющими провокациями», которые серьезно подрывают региональный мир и стабильность, и призвали Китай отказаться от них.
Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. США утверждают, что признают политику «одного Китая», но при этом продолжают поставлять оружие на остров. Пекин в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.