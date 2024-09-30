Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на $567 млн
Президент США Джо Байден распорядился выделить $567 млн на военную помощь Тайваню. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Я поручаю государственному секретарю <...> распорядиться о выделении до $567 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню», – говорится в заявлении.
В июле 2023 г. по линии министерства обороны Байден выделил Тайваню пакет военной помощи на $345 млн.
В конце августа 2024 г. минобороны Китая потребовало от США отказаться от военного сотрудничества с Тайванем. Во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном зампредседателя центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений. По его словам, «независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью региона.
Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. США утверждают, что признают политику «одного Китая», но при этом продолжают поставлять оружие на остров. Пекин в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.