Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на $567 млн

В конце августа 2024 г. минобороны Китая потребовало от США отказаться от военного сотрудничества с Тайванем. Во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном зампредседателя центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений. По его словам, «независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью региона.