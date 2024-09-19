ВМС США представили план по подготовке к возможному конфликту с КНР к 2027 году
Военно-морские силы США представили навигационный план по подготовке к потенциальному конфликту с Китаем к 2027 г. Соответствующий документ размещен на официальном сайте ВМС, план подготовила начальник штаба адмирал Лиза Франкетти.
Навигационный план направлен на достижение двух стратегических целей: обеспечение готовности к возможной войне с КНР к 2027 г. и усиление долгосрочного преимущества ВМС. В документе утверждается, что этих целей можно достигнуть с помощью расширения вклада ВМС в совместную экосистему боевых действий и реализации «Проекта 33».
Проект включает такие цели, как приведение сил в готовность путем устранения задержек в обслуживании флота, наращивание робототехники, создание командных центров, восстановление ключевой инфраструктуры. В документе также сказано, что план нацелен на повышение базового уровня готовности флота США и вывод «большего количества игроков на поле».
В ВМС США обратили внимание на заявление председателя КНР Си Цзиньпина, который в 2022 г. призвал модернизировать армию республики до уровня «мирового класса» к 2027 г. В октябре Си заявил, что страна намерена усилить подготовку войск и повысить боевую готовность по всем направлениям. До этого, в сентябре 2022 г., председатель призвал сосредоточиться на подготовке к войне.
В конце августа этого года минобороны Китая потребовало от США отказаться от военного сотрудничества с Тайванем. Во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном зампредседателя центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений. По его словам, «независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью региона.
Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. При этом США продолжают поставлять оружие на остров. Китай в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.