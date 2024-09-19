ВМС США представили план по подготовке к возможному конфликту с КНР к 2027 году

В ВМС США обратили внимание на заявление председателя КНР Си Цзиньпина, который в 2022 г. призвал модернизировать армию республики до уровня «мирового класса» к 2027 г. В октябре Си заявил, что страна намерена усилить подготовку войск и повысить боевую готовность по всем направлениям. До этого, в сентябре 2022 г., председатель призвал сосредоточиться на подготовке к войне.