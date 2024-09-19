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ВМС США представили план по подготовке к возможному конфликту с КНР к 2027 году

Ведомости

Военно-морские силы США представили навигационный план по подготовке к потенциальному конфликту с Китаем к 2027 г. Соответствующий документ размещен на официальном сайте ВМС, план подготовила начальник штаба адмирал Лиза Франкетти.

Навигационный план направлен на достижение двух стратегических целей: обеспечение готовности к возможной войне с КНР к 2027 г. и усиление долгосрочного преимущества ВМС. В документе утверждается, что этих целей можно достигнуть с помощью расширения вклада ВМС в совместную экосистему боевых действий и реализации «Проекта 33».

Проект включает такие цели, как приведение сил в готовность путем устранения задержек в обслуживании флота, наращивание робототехники, создание командных центров, восстановление ключевой инфраструктуры. В документе также сказано, что план нацелен на повышение базового уровня готовности флота США и вывод «большего количества игроков на поле».

В ВМС США обратили внимание на заявление председателя КНР Си Цзиньпина, который в 2022 г. призвал модернизировать армию республики до уровня «мирового класса» к 2027 г. В октябре Си заявил, что страна намерена усилить подготовку войск и повысить боевую готовность по всем направлениям. До этого, в сентябре 2022 г., председатель призвал сосредоточиться на подготовке к войне.

В конце августа этого года минобороны Китая потребовало от США отказаться от военного сотрудничества с Тайванем. Во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном зампредседателя центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений. По его словам, «независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью региона.

Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. При этом США продолжают поставлять оружие на остров. Китай в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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