Китай ввел санкции против девяти компаний США из-за продажи вооружения Тайваню
Пекин вводит санкции против девяти компаний, связанных с военно-промышленным комплексом США, из-за продажи оружия Тайваню, сообщили во внешнеполитическом ведомстве КНР.
Согласно заявлению МИДа, США «серьезно нарушают» принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, вмешиваются во внутренние дела Китая и наносят ущерб суверенитету и территориальной целостности республики. В связи с этим КНР вводит санкции против еще девяти американских компаний, а именно замораживает их имущество на территории страны и запрещает сотрудничество с Пекином. Решение вступает в силу с 18 сентября.
Ограничения коснулись компаний Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal и Exovera. Они работают в сфере военной промышленности: аэрокосмической безопасности, авиации, технологических исследований и искусственного интеллекта.
В конце августа минобороны Китая потребовало от США отказаться от военного сотрудничества с Тайванем. Во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном зампредседателя центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений. По его словам, «независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью региона.
До этого официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. При этом США продолжают поставлять оружие на остров. Китай в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.