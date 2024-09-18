Китай ввел санкции против девяти компаний США из-за продажи вооружения Тайваню

Согласно заявлению МИДа, США «серьезно нарушают» принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, вмешиваются во внутренние дела Китая и наносят ущерб суверенитету и территориальной целостности республики. В связи с этим КНР вводит санкции против еще девяти американских компаний, а именно замораживает их имущество на территории страны и запрещает сотрудничество с Пекином. Решение вступает в силу с 18 сентября.